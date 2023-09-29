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Экс-футболиста «Локомотива» спасли от самоубийства

Журналист Пог: спецслужбы спасли от суицида экс-игрока «Локомотива» Бека-Бека

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Футболист «Ниццы» Алексис Бека-Бека ушел с края моста и находится в безопасности. Экстренные спецслужбы и психологи спасли полузащитника от самоубийства, сейчас он находится в безопасности. Об этом сообщает журналист Маттейс Пог в соцсети Х.

29 сентября бывший хавбек московского «Локомотива» угрожал покончить жизнь самоубийством. Он забрался на край моста Маньян в Ницце.

22-летний француз перешел в российский клуб в 2021 году из «Кана». В общей сложности полузащитник провел за «железнодорожников» 28 матчей, в которых сделал четыре результативные передачи.

1 августа 2022 года «Локомотив» объявил о переходе француза в «Ниццу». Французский клуб заплатил за него €12 млн. Футболист подписал контракт до 2027 года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зеленые после девяти туров имеют в своем активе 15 очков и занимают шестую строчку в турнирной таблице. В ближайшем туре подопечные Михаила Галактионова на своем поле сыграют с «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдет 30 сентября, начало — в 14.15 по московскому времени.

Ранее бывший футболист сборной России раскритиковал легионера «Динамо».

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