Бывший тренер Дзюбы раскритиковал форварда за слова о Семаке

Бывший главный тренер московских «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович в разговоре со «Спорт-Экспрессом» отреагировал на слова форварда «железнодорожников» Артема Дзюбы в адрес наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака.

«Это вообще некорректно. Я не понимаю, почему Артем это сделал. Может быть что угодно, но все равно Дзюба играл за «Зенит», Семак был его тренером. Обиды, может, и были, но это надо оставить в себе, не надо публично это показывать!» — заявил тренер.

После матча «Зенита» и «Локомотива» Артем Дзюба, отвечая на вопрос о конфликте с Сергеем Семаком, спросил: «Кто это?».

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета «Зенита», вместе с которым четыре раза становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне форвард провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) семь матчей, забив два мяча и сделав две результативные передачи.

Ранее Романцев посоветовал Дзюбе извиниться за слова о Семаке.