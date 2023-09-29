Многократную чемпионку России по прыжкам в воду Светлану Тимошинину обманули на сумму более миллиона рублей от лица президента спортивной ассоциации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, спортсменке пришло сообщение в Telegram от президента Федерации прыжков в воду России Станислава Дружинина. В аккаунте стояла фотография главы организации, поэтому Тимошинина не распознала обман и не стала вчитываться.

В тексте было написано, что скоро с ней свяжется куратор федерации и даст какие-то инструкции. Чуть позже поступил звонок с неизвестного номера. Спортсменке сказали, что она на волоске от уголовного дела за попытки перевода денег со счетов в недружественные страны.

Поcле позвонили из ФCБ, а потом из Центрального банка. Преcтупники cообщили о переводе на «безопаcный cчет». Тимошинина cняла деньги в банке и передала их курьеру на cамокате. Через некоторое время она поняла, что ее обманули, и обратилаcь в полицию. Возбуждено уголовное дело по cтатье «Мошенничеcтво».

Тимошинина — трехкратная чемпионка Европы (1993, 1999, 2000), двукратный призер чемпионатов мира (2001, 2003), участница трех Олимпийских игр (1996, 2000, 2004), заслуженный мастер спорта России.

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