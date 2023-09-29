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Акинфеев ответил на вопрос о возможном переходе в Саудовскую Аравию

Капитан ЦСКА Акинфеев заявил, что не поехал бы в клуб из Саудовской Аравии

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РИА Новости

Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «Российской газете» ответил на вопрос о возможном переходе в команду из Саудовской Аравии.

«Поехал бы в Саудовскую Аравию? Нет. Лучшее место окончания карьеры — Сочи. Кто-то за деньги играет, кто-то из-за любви к футболу», — заявил он.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 746 матчей за красно-синих, 311 из которых стали «сухими». Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

В текущем сезоне ЦСКА после девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 13 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В ближайшем туре подопечные Владимира Федотова на своем поле сыграют с калининградской «Балтикой».

Ранее Акинфеев рассказал об участии в шоу Дзюбы и Слуцкого.

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