Два гола Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Колорадо»

На стадионе «Эксел Энерджи-Центр» в Сент-Поле завершился предсезонный матч между клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой «Миннесоты» со счетом 4:2.

Через 32 секунды после начала матча счет открыл нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. В середине первого периода преимущество «Уайлд» удвоил Алекс Голигоски. За четыре минуты до конца стартового периода форвард «Колорадо» Мэтт Штинбург сократил отставание своей команды до минимума. На 15-й минуте второй двадцатиминутки третью шайбу «Миннесоты» забросил Юнас Бродин. В конце третьего отрезка игры нападающий Райли Тафти забил второй гол «Колорадо». На последней минуте Капризов оформил дубль.

Новый сезон в НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день пройдет три матча: «Вегас Голден Найтс» встретится с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл» сыграет с «Тампой», а «Чикаго Блэкхоукс» проведет поединок с «Питтсбург Пингвинз».

«Миннесота» проведет свой первый матч в регулярном чемпионате НХЛ 13 октября. Хоккеисты «Уайлд» сыграют с «Флоридой Пантерз». «Колорадо» стартует в новом сезоне 12 октября. «Лавины» встретятся с «Лос-Анджелес Кингз».

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Детройт Ред Уингс».