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Экс-игрок сборной Франции назвал положительные изменения в «ПСЖ» после ухода Месси

Экс-футболист Лебеф: мне нравятся изменения в «ПСЖ» после ухода Месси и Неймара

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Global Look Press

Экс-футболист сборной Франции Франк Лебеф высказался о том, что изменилось в «Пари Сен-Жермен» после ухода Лионеля Месси, Неймара и Марко Верратти. Слова Лебефа передает Casinos En Ligne.

«Мне нравятся изменения в «ПСЖ». Верратти, Месси и Неймар ушли, но они нашли хороший баланс. Угарте — отличное приобретение. Я люблю его, потому что он лидер и боец — и это именно то, что нужно «ПСЖ» на протяжении 10 лет. Мне также нравится то, что Луис Энрике сделал с передней линией, когда они контрпрессингуют, когда теряют мяч», — сказал Лебеф.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Официальная презентация игрока состоялась 19 августа. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн.

Верратти 13 сентября перешел из «ПСЖ» в катарский «Аль-Араби».

Ранее тренер «Интер Майами» объяснил отсутствие Месси в финале Открытого кубка США.

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Футбол. Чемпионат Франции
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