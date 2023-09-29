Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Месси и Роналду могут вновь сыграть друг против друга

Журналист Алабдаллх: «Аль-Наср» может сыграть с «Интер Майами» в Китае

close
100%
Reuters

Журналист саудовской газеты Al-Bilad Али Алабдаллх в своем Twitter сообщил, что в Китае может пройти матч между американским «Интер Майами» и саудовским «Аль-Насром».

По информации источника, встречу хочет организовать некая маркетинговая компания международного масштаба. В этом матче должны принять участие все звезды, включая Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Отметим, что футболисты уже встречались между собой в начале 2023 года. Тогда «Пари Сен-Жермен» играл против сборной Эр-Рияда.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет девять голов и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Роналду установил мировой рекорд.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях