Месси и Роналду могут вновь сыграть друг против друга

Журналист саудовской газеты Al-Bilad Али Алабдаллх в своем Twitter сообщил, что в Китае может пройти матч между американским «Интер Майами» и саудовским «Аль-Насром».

По информации источника, встречу хочет организовать некая маркетинговая компания международного масштаба. В этом матче должны принять участие все звезды, включая Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Отметим, что футболисты уже встречались между собой в начале 2023 года. Тогда «Пари Сен-Жермен» играл против сборной Эр-Рияда.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет девять голов и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Роналду установил мировой рекорд.