Экс-футболист «Спартака»: я не могу понять, почему европейцы бойкотируют матчи с Россией

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал решение ряда европейских страны бойкотировать турниры, в которых примут участие сборные России до 17 лет. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я думаю, что УЕФА оставит нашу сборную. Многие страны не могут сразу это воспринять. Я не знаю, по какой причине они бойкотируют. Украину можно понять, а другие страны — нет. Какая разница, если УЕФА нас допустила? Я думаю, что дальше и ФИФА допустит нашу сборную. То, что нас допускают, это нормально», — сказал Дасаев.

О бойкоте матчей со сборной России объявили Польша, Дания, Швеция, Украина, Англия, Латвия, Литва и Норвегия.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о том, что Англия и Украина собираются бойкотировать турниры, в которых будут участвовать сборные России до 17 лет.