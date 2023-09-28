В США выразили разочарование переносом слушания по делу Валиевой

Генеральный директор Федерации фигурного катания США (U.S. Figure Skating) Трейси Марек заявил, что в организации разочарованы переносом слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) на ноябрь. Слова Марека передает сайт U.S. Figure Skating.

«Федерация фигурного катания США глубоко разочарована известием о задержке слушаний в CAS», — сказал Марек.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. С 26 по 29 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят слушания по делу Валиевой.

Ранее стало известно, как прошел второй день слушания по допинг-делу Валиевой.