Александр Емельяненко рассказал о подарке на день рождения своему брату Федору

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к своему старшему брату Федору в соцсетях, поздравив его с днем рождения.

«Сейчас я нахожусь в Ингушетии, прохожу здесь реабилитацию. Исправляюсь от своих пагубных и вредных привычек. Подарком на день рождения для тебя пусть будет моя трезвость. С днем рождения тебя», — сказал Александр Емельяненко.

В реабилитационном центре Ингушетии боец находится с начала июня. В 2022 году Емельяненко уже проходил курс лечения от алкоголизма, он лег в одну из клиник в Екатеринбурге, о чем 31 мая сообщил менеджер бойца Никита Бурчак, заявивший, что в состоянии, в котором оказался боец, никто не проводит тренировки, поскольку это риск для здоровья.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

Ранее менеджер Емельяненко прокомментировал новость о том, что Александр сменил вероисповедание.