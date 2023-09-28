В CAS не знают, когда будет вынесен вердикт по делу Валиевой

В Спортивном арбитражном суде (CAS) заявили, что пока нельзя сказать, когда будет вынесено решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, передает ТАСС.

«По завершении дополнительных слушаний в ноябре будет подготовлено арбитражное решение. На данный момент невозможно сказать, когда будет объявлено решение», — заявили в пресс-службе организации.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. С 26 по 29 сентября в CAS проходят слушания по делу Валиевой.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает настаивать на четырехлетней дисквалификации Валиевой.