Акинфеев рассказал, почему его не интересует судьба Марио Фернандеса

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о переходе своего экс-одноклубника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит», заявив, что его не интересует судьба игрока, передает «РГ».

«Меня судьба Марио не волнует. У него есть своя голова на плечах. За Фернандеса никто ничего решать не будет. Если он пошел такой дорогой — пожалуйста, пускай делает так, как ему лучше», — сказал Акинфеев.

7 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» по «джентельменскому соглашению» с армейцами.

В очной игре между ЦСКА и «Зенитом» 3 сентября Фернандес отметился забегом через все поле во время празднования гола в ворота москвичей.

Ранее Марио Фернандес ответил на вопрос, является ли он легендой ЦСКА.