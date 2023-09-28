Марио Фернандес назвал главной ошибкой за год свой уход из ЦСКА

Защитник «Зенита» Марио Фернандес признался, что счастлив в России. Его слова передает Sport24.

«Главная ошибка за последний год — решение уехать играть в Бразилию. Вспоминаю свой 2011-й: я приехал в Россию и, как бы сложно ни было, максимально адаптировался к новой для себя стране. А вернувшись в Бразилию год назад, так и не привык снова к жизни и игре там. Здесь, в России, все как-то понятнее. Тут я счастлив», — сказал Фернандес.

7 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» по «джентельменскому соглашению» с армейцами. Позже, чтобы вернуть игрока, москвичи должны были заплатить компенсацию, но не сделали этого.

В очной игре между ЦСКА и «Зенитом» 3 сентября Фернандес отметился забегом через все поле во время празднования гола в ворота москвичей.

Ранее Марио Фернандес рассказал об угрозах во время игры в Бразилии.