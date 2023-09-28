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Экс-игрок «Рубина»: если Галицкий не будет вмешиваться, «Краснодар» может претендовать на титул

Экс-игрок «Рубина» Попов считает, что «Краснодар» стал крепкой командой

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов поделился ожиданиями от предстоящей встречи между казанцами и «Краснодаром» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает ODDS.

«Краснодар» будет контролировать мяч и пытаться сделать так, чтобы «Рубин» не создал ни одного момента у их ворот. «Краснодар» в этом сезоне — совсем другая команда, они могут удержать счет, у них есть страсть, они стабилизировали игру, и этого хватит на дистанции — «Краснодар» стал крепкой командой. Если Галицкий не будет вмешиваться в команду и дела Ивича, то они смогут претендовать на свой первый титул», — сказал Попов.

«Рубин» примет «Краснодар» в рамках 10-го тура РПЛ 30 сентября.

После девяти туров «Краснодар» единолично лидирует в турнирной таблице РПЛ. У подопечных Владимира Ивича 21 набранное очко. Следом идут самарские «Крылья Советов» (18 очков). На одно очко меньше у располагающегося на третьем месте «Зенита».

«Краснодар» является единственной командой текущего розыгрыша РПЛ, которая не потерпела ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Дзюба был оштрафован после матча с «Зенитом».

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