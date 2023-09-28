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Марио Фернандес объяснил свои слова о том, что в России хотел играть только за ЦСКА

Марио Фернандес: вернуться хотел только в ЦСКА, это была абсолютная правда

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Защитник «Зенита» Марио Фернандес признался, что не вернулся в ЦСКА летом 2023 года из-за отказа «армейцев» от него. Об этом он заявил Sport24.

«В каждый момент своей карьеры я был честен. И когда я говорил, что в России буду играть только за ЦСКА, это была абсолютная правда. Вернуться хотел только в ЦСКА. Но меня возвращать не захотели. Если бы ЦСКА хотел, а я бы выбрал «Зенит», — я бы понял тех, кто говорит обо мне гадости.

Нет, я бы сказал ровно то же самое. Ничего бы не менял. Все обещания, которые я давал, я выполнил», — сказал Фернандес.

7 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» по «джентельменскому соглашению» с армейцами.

В составе ЦСКА Фернандес трижды выигрывал чемпионат России, трижды — Суперкубок и один раз Кубок страны.

Ранее Марио Фернандес объяснил свой отъезд из России в 2022 году.

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