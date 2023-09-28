В МИДе считают, что МОК проявил свою «непонятную принципиальность» к России

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за отношение к России. Его слова передает ТАСС.

«МОК уже использует ситуацию вокруг Украины для того, чтобы грубо и прямо нарушать Олимпийскую хартию. При этом отстраняя большинство наших спортсменов от состязаний, делая в качестве какого-то огромного позитивного шага исключения для определенных видов спорта, для определенных возрастных групп в нейтральном статусе, без флага, без гимна», — сказал Лавров.

Также министр отметил, что МОК на протяжении долгих лет «проходил мимо всего, что творил Запад, причем творил за десятки тысяч миль от своих границ. И все это сходило с рук».

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпийские игры еще не принято. В Министерстве спорта РФ предполагают, что возможность принять участие в Играх получат порядка 180 атлетов.

Ранее Татьяна Тарасова выступила против требований МОК по допуску спортсменов из РФ.