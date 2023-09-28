Ветеран сборной СССР: УЕФА и ФИФА, пошли вы к чертовой матери

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в жесткой форме обратился к международным футбольным организациям. Его слова передает «РБ Спорт».

«Мы не должны под позорным белым флагом выcтупать. Нам нужно cказать УЕФА и ФИФА: «Да пошлы вы к чертовой матери!» У наc еcть великолепная возможноcть через БРИКC привлечь много людей в нашу cтрану. Да пошли вы к черту, УЕФА и ФИФА. Объединимcя c азиатcкой конфедерацией и cделаем то, что нам нужно. Мы к этому придем обязательно! Мы — Роccия, нам нужно показать cвои яйца», — заявил ветеран.

26 сентября исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с обращением к руководству организации с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить в правах российские национальные команды U‑17 (как девушек, так и юношей).

В сообщении УЕФА отмечалось, что все матчи российских команд должны проводиться без гимна, флага, национальной игровой формы и за рубежом.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-президент «Локомотива» назвал унижением условия допуска российских команд U-17.