Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-капитан сборной России не представляет, как играть без флага и гимна

Экс-футболист Широков заявил, что не представляет игру без национальной символики

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков заявил, что двояко относится к предложению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить мужскую и женскую сборные России до 17 лет до международных турниров без национальной символики. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«У меня двоякое впечатление: с одной стороны — допустили, а с другой стороны — с нами отказываются играть, но это полбеды. С одной стороны — понимаю ребят и что нужно играть, но с другой — играть без флага и гимна — я себе такого не представляю. Однозначного мнения у меня по этому поводу нет», — сказал экс-футболист.

26 сентября исполнительный комитет УЕФА допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

27 сентября об отказе играть против российских команд заявили в Англии, Швеции, Дании, Польше, Латвии, Литве и на Украине.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-игрок «Спартака заявил, что в УЕФА хотят возвращения России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях