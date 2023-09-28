Экс-капитан сборной России не представляет, как играть без флага и гимна

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков заявил, что двояко относится к предложению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить мужскую и женскую сборные России до 17 лет до международных турниров без национальной символики. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«У меня двоякое впечатление: с одной стороны — допустили, а с другой стороны — с нами отказываются играть, но это полбеды. С одной стороны — понимаю ребят и что нужно играть, но с другой — играть без флага и гимна — я себе такого не представляю. Однозначного мнения у меня по этому поводу нет», — сказал экс-футболист.

26 сентября исполнительный комитет УЕФА допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

27 сентября об отказе играть против российских команд заявили в Англии, Швеции, Дании, Польше, Латвии, Литве и на Украине.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-игрок «Спартака заявил, что в УЕФА хотят возвращения России.