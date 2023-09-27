Глава ОКР об уехавшем в США зяте: в сложные времена с корабля бегут только крысы

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) признался, что испытал гордость после того, как его дочь решила не уезжать из России вслед за своим мужем. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«То, что он уехал, меня мало волновало. Он сделал собственный выбор. С моей точки зрения, этот выбор абсолютно неправильный, ложный. Думаю, он сам поймет это когда-нибудь.

Для меня было более важно, чтобы Соня не сделала ошибок. И поэтому, когда она осталась, я как отец испытал чувство гордости за своего ребенка. И второй важный момент: в сложные для страны времена с корабля бегут только крысы. Чтобы крысой не стать, порой приходится принимать сложные решения», — сказал Поздняков.

В сентябре 2020 года дочь Станислава Позднякова София вышла замуж за саратовского фехтовальщика, 22-летнего Константина Лоханова. В начале 2022 года он уехал в США, девушка за ним не последовала и решила развестись.

На Олимпийских играх в Пекине Позднякова завоевала две золотых награды: в командной и личной сабле. Также она является двукратной чемпионкой мира и Европы. После Олимпиады саблистка взяла паузу в карьере.

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