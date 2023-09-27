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Глава ОКР об уехавшем в США зяте: в сложные времена с корабля бегут только крысы

Глава ОКР Поздняков заявил, что его мало волновал отъезд зятя в США

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РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) признался, что испытал гордость после того, как его дочь решила не уезжать из России вслед за своим мужем. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«То, что он уехал, меня мало волновало. Он сделал собственный выбор. С моей точки зрения, этот выбор абсолютно неправильный, ложный. Думаю, он сам поймет это когда-нибудь.

Для меня было более важно, чтобы Соня не сделала ошибок. И поэтому, когда она осталась, я как отец испытал чувство гордости за своего ребенка. И второй важный момент: в сложные для страны времена с корабля бегут только крысы. Чтобы крысой не стать, порой приходится принимать сложные решения», — сказал Поздняков.

В сентябре 2020 года дочь Станислава Позднякова София вышла замуж за саратовского фехтовальщика, 22-летнего Константина Лоханова. В начале 2022 года он уехал в США, девушка за ним не последовала и решила развестись.

На Олимпийских играх в Пекине Позднякова завоевала две золотых награды: в командной и личной сабле. Также она является двукратной чемпионкой мира и Европы. После Олимпиады саблистка взяла паузу в карьере.

Ранее Елена Вяльбе посоветовала Елене Исинбаевой закрыть рот и «жить в своей Испании».

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