Экс-игрок «Спартака» о возвращении юношей: это унижение, чтобы мы выступали без флага и гимна

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников считает, что юношеские сборные должны дождаться права на флаг и гимн перед возвращением на международную арену. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Зачем нам унижаться перед кем‑то, чтобы выступить под нейтральным флагом? Сколько это может продолжаться? Спортсменам, может быть, без выступлений нелегко. Но это унижение, чтобы мы выступали без флага и гимна. Думаю, они в УЕФА скоро сами захотят, чтобы мы играли.

Дождаться флага и гимна? Конечно. А то сейчас все выглядит, что вот они делают одолжение», — сказал Прудников.

Прудников является чемпионом Европы среди юношей (2006 год). Тогда россияне под руководством Игоря Колыванова в финале обыграли сборную Чехии.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Однако, они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

Ранее в Госдуме оценили решение УЕФА по возвращению юношеских команд.