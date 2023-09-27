Бразильский журналист заявил, что у игрока «Зенита» проблемы с головой

Бразильский спортивный журналист Фабио Алейшо считает, что полузащитник «Зенита» Вендел испытывает психологические проблемы. Об этом он заявил «Спорт день за днем».

«Мы знаем, что Вендел — качественный игрок, и мы видели это на поле. Он умеет играть, знает, что делать с мячом, но у него есть проблемы в голове. Психология. Если честно, я не знаю, чего он хочет в этой жизни. Но это — единственная проблема. Все, что с ним случилось, — это странно. В прошлом году тоже была история с Венделом — уеду во «Фламенго», не уеду… Не ушел. И сейчас не ушел. Посмотрим, продолжится ли этот «сериал» летом», — сказал Алейшо.

Бразильский полузащитник пропустил предсезонную подготовку и несколько игр на старте чемпионата. В это время он находился на родине.

20 августа «Зенит» в главном матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл со счетом 3:1 «Спартак». В составе победителей дублем отметился Вендел. Для него это был лишь третий матч. После этой игры полузащитник не пропустил ни одной встречи в чемпионате России. Сейчас в его активе два забитых мяча и три результативных передачи в семи матчах.

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