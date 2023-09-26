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Аршавин о допуске сборных России U‑17: без гимна и флага — сомнительная история

Экс-футболист Аршавин: УЕФА не закрывает двери и находится в контакте с РФС

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andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший капитан петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что допуск юношеских российских команд говорит о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) находится в контакте с Российским футбольным союзом (РФС). Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«U‑17 через год cтанет U‑18 и они не cмогут принимать учаcтие, плюc без гимна и флага — также cомнительная иcтория. В каких отборах они cмогут играть — непонятно. Но это говорит о том, что УЕФА не закрывает двери и находитcя в контакте c нашей федерацией», — заявил экс-футболист.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в Англии сообщили, что их сборные не станут играть с российскими.

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