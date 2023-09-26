Голкипер московского футбольного клуба «Родина» Алексей Городовой в интервью Sport24 рассказал о своей зарплате в воронежском «Факеле», за который он выступал с января 2022 по июнь 2023 года.

«Сколько получал в Воронеже? Скажу так: у моего друга во Второй лиге была зарплата в два раза больше, чем у меня поначалу в РПЛ. Тот друг назвал меня дебилом, когда узнал, за какие деньги я играю в РПЛ.

Почему поехал в «Факел»? Разорвал с «Рубином», где не играл. Отто Фредриксон, мой знакомый по нальчикскому «Спартаку», когда-то помогал мне перейти в «Консвингер». И снова взялся найти мне команду.

Приходит звонок из Воронежа. Надо было быcтро думать, cоглашатьcя или нет, — у них было неcколько кандидатов и мало времени. По деньгами — такой cебе вариант, пришлоcь в неcколько раз упаcть. Но была мечта — дебютировать в РПЛ. C «Факелом» был шанc выйти туда, поэтому cоглаcилcя», — заявил вратарь.

В текущем сезоне Первой лиги 30-летний голкипер провел за «Родину» девять матчей, в которых пропустил 13 мячей (две игры — на ноль).

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