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Касаткина одержала волевую победу над украинкой Костюк на турнире в Японии

Касаткина обыграла украинку Костюк и вышла во второй круг турнира в Японии

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David Kirouac/Reuters

В рамках первого круга женского теннисного турнира WTA-500 в Токио (Япония) россиянка Дарья Касаткина встречалась с представительницей Украины Мартой Костюк. Встреча завершилась волевой победой отечественной спортсменки со счетом 3:6, 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа и 24 минуты.

Касаткина совершила восемь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из десяти заработанных. Во втором круге россиянка сразится с представительницей Греции Деспиной Папамихаил. Матч пройдет 27 сентября.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) продолжает лидировать представительница Белоруссии Арина Соболенко, набравшая 9266 очков. Следом за ней расположилась польская теннисистка Ига Свентек (8195 очков). Тройку лидеров замыкает американка Кори Гауфф (6165 очков). Дарья Касаткина является лучшей из россиянок в этом рейтинге. Она располагается на 13-й позиции, имея в активе 2790 очков. Костюк занимает 45-е место.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина снялась с турнира в Токио.

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