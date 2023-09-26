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Промес отреагировал на слухи о скандале в полиции

Промес о скандале в полиции: не верьте шумихе

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qpromes/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Голландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес в своих социальных сетях отреагировал информацию в СМИ о своем скандальном поведении в одном из отделений полиции столицы, выложив совместное фото с друзьями.

«Не верьте шумихе», — подписал снимок нападающий.

25 сентября в СМИ появилась информация о вызывающем поведении Промеса в одном из отделений полиции Москвы. Позже было опубликовано видео, на котором футболист на повышенных тонах общается с представителем власти, заступается за своих друзей и предлагает заплатить. В клубе рассказали, что это видео годичной давности.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

Футболист «Спартака» обвинялся в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. В этот момент голландец был игроком «Аякса».

19 июня De Telegraaf сообщил, что нидерландский суд вынес обвинительное решение в адрес Промеса. Суд назначил футболисту наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года.

Ранее Андрей Канчельскис предложил посадить Промеса в тюрьму.

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