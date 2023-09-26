Вяльбе посоветовала Исинбаевой закрыть рот и «жить в своей Испании»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Елену Исинбаеву за отъезд из России. Ее слова передает РИА Новости.

«Ну, и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. «Я с Бахом дотерла, а майор — это все номинально». Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь.

Не пыталась и никогда не пойму ее. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет? И радуется жизни там теперь», — сказала Вяльбе.

17 июля Исинбаева заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Ее слова вызвали бурное обсуждение общественности.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

В августе Всемирная легкоатлетическая ассоциация(World Athletics) не включила Исинбаеву в список самых влиятельных спортсменок.

Ранее сообщалось, что после переезда в Испанию и переизбрания в МОК Исинбаева удалила совместное фото с Путиным.