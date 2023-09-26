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Футболист Соболев заявил, что «Спартак» выиграл бы ЛЕ, если бы не было отстранения

Игрок «Спартака» Соболев: нас дисквалифицировали грамотно, мы бы выиграли ЛЕ

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Нападающий сборной России и московского «Спартака» Александр Соболев считает, что отстранение российских клубов от участия в еврокубках в 2022 году помешало клубу выиграть Лигу Европы. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Мы бы выиграли Лигу Европы. Сейчас уже никто ничего не докажет, мы бы выиграли тогда. Нас дисквалифицировали грамотно. Не знаю, мы сейчас там не играем. Если бы играли, посмотрели бы уже», — сказал Соболев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.

«Спартак» стал первым в своей группе, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». Благодаря победе на групповом этапе российский клуб должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее глава РПЛ высказался о возвращении российских клубов в еврокубки.

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Футбол. Лига Европы
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