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Врач высказался о болезни Костомарова, которая привела к ампутации

Врач Авербах рассказал об опасности купания в проруби на примере Костомарова

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Global Look Press

Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах считает, что фигуристу Роману Костомарову не повезло получить осложнения после купания в проруби. Об этом он заявил Sport24.

«Прорубь для человека, который не занимается закаливанием на регулярной основе, очень опасна. На примере Романа Костомарова можно увидеть, что реакция организма у всех индивидуальная на такие перепады температуры. Роман Костомаров позволил развиться внутри себя вирусам, которые очень агрессивно начали захватывать организм. Кто-то купается в проруби каждый год и ему ничего, а кто-то получает такие осложнения. Роману очень не повезло», — сказал Авербах.

В начале января 2022 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.

В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук.

Ранее сообщалось, что Костомаров может принять участие в новом шоу Навки.

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