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Экс-арбитр ФИФА призвал Дзюбу быть мужиком

Экс-судья Лапочкин о Дзюбе и Семаке: ты выиграл, но не надо этим так кичиться

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Александр Гальперин/РИА Новости

Бывший арбитр категории ФИФА Сергей Лапочкин в эфире YouTube-программы «Такой футбол» раскритиковал слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы о наставнике «Зенита» Сергее Семаке.

«Это все некрасиво. Ну о чем мы говорим. Это действительно какой-то медиафутбол уже. Да, ты выиграл, но не надо вот этим так кичиться. Ты, по большому счету, сделал себе в этом городе имя, приехал сюда за титулами, выиграл их. И вот такие слова про тренера. Как бы ты к нему ни относился, мне кажется, надо держать себя в руках и быть мужиком», — сказал Лапочкин.

После матча «Зенита» и «Локомотива» Артем Дзюба, отвечая на вопрос о конфликте с Сергеем Семаком, спросил: «Кто это?».

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Летом 2022 года он перешел в турецкую «Адану Демирспор». Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне форвард провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) семь матчей, забив два мяча.

Ранее Игорь Шалимов заступился за футболиста Дзюбу в конфликте с Семаком.

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