Джигурда оценил слова Дзюбы о том, что он не знает Семака

Актер Никита Джигурда прокомментировал скандальное высказывание нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака. Слова Джигурды передает Sport24.

Дзюба после матча «Зенит» — «Локомотив» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не знает Семака.

«К поведению Артема отношусь как ответвлению шоу-бизнеса, а там должно быть все ярко. У Дзюбы голливудский уровень: скандалы, достижения, внимание. Люблю Дзюбу, он красавчик! «Локомотиву» повезло, потому что у них игрок мирового уровня, привлекающий внимание. Артем никого не ограбил», — сказал Джигурда.

Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

Ранее Александр Шупляков, детский тренер Дзюбы, подверг критике своего воспитанника за скандальные слова в адрес Семака.