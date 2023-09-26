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Овечкин попал в топ-7 хоккеистов, которые могут застать врасплох

Капитан «Кэпиталз» Овечкин попал в топ-7 игроков, которые могут застать врасплох

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Geoff Burke/Reuters

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в топ-7 игроков, которые могут застать врасплох во время матчей по версии хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Опрос провел The Athletic.

Российский форвард разделил пятое-седьмое места Миланом Лучичем и Ником Делорье. Рейтинг возглавил одноклубник Овечкина Том Уилсон. На второй строчке расположился Райан Ривз. Тройку лучших замкнул Джейкоб Труба. Четвертое место занял Радко Гудас.

В минувшем сезоне Александр Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Обладателем Кубка Стэнли стал «Вегас».

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В России Александр Овечкин выступал за московское «Динамо».

Ранее хоккеист «Коламбуса» назвал Овечкина тяжеловесным игроком.

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Хоккей. НХЛ
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