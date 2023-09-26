Неймар прокомментировал слухи о конфликте с тренером «Аль-Хиляля»

Нападающий «Аль‑Хиляля» Неймар опроверг информацию о том, что он потребовал уволить Жорже Жезуша с поста главного тренера саудовской команды из-за конфликта. Слова бразильского футболиста передает издание Goal в социальных сетях.

«Это абсолютная чушь. Прошу перестать публиковать фейковые новости. Это неуважение», — сказал Неймар.

Сообщалось, что Неймару не понравилась критика со стороны тренера после того, как бразилец в матче с узбекским «Навбахором» толкнул игрока соперника и ударил в него мячом, когда он упал.

Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в клуб «Аль-Хиляль». Официальная презентация игрока состоялась 19 августа. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции за «ПСЖ» 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Парижский клуб стал чемпионом Франции.

Также 31-летний форвард выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб за пределами его родины.

Ранее сообщалось, что Неймара заметили в ночном клубе с двумя девушками.