В МОК прокомментировали слова Чжоу о допинге у российских спортсменов

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали заявление американского фигуриста Винсента Чжоу о якобы многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны россиян. Слова представителя МОК передает РИА Новости.

«МОК разделяет разочарование спортсменов. Мы хотим, чтобы результаты соревнований были окончательными во время Игр, чтобы спортсмены могли наслаждаться моментом во время Олимпиады. Поэтому МОК также очень расстроен сложившейся ситуацией. Но МОК не стоит над законом и должен уважать его и права каждого человека, а также соответствующие судебные решения», — заявили в МОК.

25 сентября Винсент Чжоу выступил с заявлением насчет расследования дела россиянки Камилы Валиевой. По его мнению, среди российских фигуристов широко распространен допинг.

Слушания по делу Валиевой пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Российская спортсменка даст показания в режиме видео-конференц-связи. Решение будут принимать трое арбитров: француз Матьё Мезоннёв, американец Джеффри Мишкин и Джеймс Дрейк из Великобритании.

Во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине разгорелся допинговый скандал вокруг Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

Ранее в РУСАДА назвали заявление Чжоу о допинге в России самостоятельным нарушением.