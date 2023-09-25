Деменко объяснил, в чем проблемы «Зенита»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Максим Деменко рассказал «Газете.Ru», что сине-бело-голубые теряют очки в нынешнем сезоне, так как провели работу на трансферном рынке не самым идеальным образом.

«Сейчас, с одной стороны, всего лишь Малком ушел. Остальные-то остались, еще и добавились новые игроки. Другое дело, как многие говорят, «Зенит» мог бы и получше игроков приобрести. Но по составу в чемпионате России – это точно одна из лучших команд. И говорить, что «Зенит» может кому-то уступать… Здесь проблема в футболистах. Видимо, они так были уверены в своей игре, что могут одолеть «Локомотив». Но у «Зенита» есть проблемы, это показывает чемпионат. «Зенит» плохо начал, потом вроде бы выровнялся, но сейчас снова неудачи. Стабильности нет. С чем это связано – сложно сказать, надо быть внутри команды, видеть все. Но кубковый матч с «Ахматом» был показателем – да, сыграли 3:3 и выиграли по пенальти, но были проблемы, и они видны», — подчеркнул Деменко.

«Зенит» потерпел поражение от «Локомотива» со счетом 1:2 на своем поле в центральном матче девятого тура Российской премьер-лиги, хотя вел после первого тайма – 1:0. До того команда Сергея Семака только в серии пенальти обыграла грозненский «Ахмат» в матче Кубка России (3:3), где по ходу встречи отыгралась со счета 0:2, а потом упустила преимущество.

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