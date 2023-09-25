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Тарасова потребовала подать в суд на американца за слова о допинге в России

Тренер Тарасова заявила, что Чжоу должен ответить за слова о допинге у россиян

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Пресс-служба Первого канала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что на американского фигуриста Винсента Чжоу надо подать в суд за слова о допинге у российских спортсменов. Своим мнением она поделилась с РИА Новости.

«А он откуда знает? Он разве здесь был, жил здесь? Что он несет? Он должен отвечать за эти слова! На него надо подать в суд», — сказала Тарасова.

25 сентября Винсент Джоу выступил с заявлением насчет расследования дела россиянки Камилы Валиевой. По его мнению, среди российских фигуристов широко распространен допинг.

Слушания по делу Валиевой пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Российская спортсменка даст показания в режиме видеоконференцсвязи. Решение будут принимать трое арбитров: француз Матьё Мезоннёв, американец Джеффри Мишкин и Джеймс Дрейк из Великобритании.

Во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине разгорелся допинговый скандал вокруг Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

Ранее украинские фигуристы отказались поздравлять пару из Грузии с победой на Гран-при.

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