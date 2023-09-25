Защитник «Зенита» Родригао назвал провалом поражение «Локомотиву»

Защитник петербургского «Зенита» Родригао в интервью «Матч ТВ» объяснил поражение «Локомотиву» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) собственными ошибками.

По его словам, зенитовцы самостоятельно отдали три очка в игре московской команде.

«Подобное случается в футболе, иногда на результат игры влияют самые маленькие детали. Мы подарили гол сопернику и упустили возможность одержать победу. Мы не реализовали множество моментов, но покидаем поле с высоко поднятой головой. Это поражение — прощальный результат», — заявил Родригао.

Матч «Зенит» — «Локомотив» завершился победой «железнодорожников» со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время футболист «Локомотива» Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов объяснил, за счет чего клуб обыграл «Зенит».