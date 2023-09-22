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Черчесов рассказал о требованиях к своему будущему клубу

Черчесов признался, что его не смущает работа в команде-середняке

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о нюансах при выборе нового места работы для себя. Его слова передает «Матч ТВ».

«Сегодня определенная команда может быть на восьмом месте, а если есть потенциал роста и понимание того, что они хотят и как, тогда можно все что угодно делать, потому что все делают люди.

Меня не смущает. Главное не где и за сколько, а самое главное, с кем и что именно делать. Потому что иногда, общаясь, не стану называть с кем, с топ‑клубами или еще с кем‑то, вижу, что они сами не знают, чего хотят», — сказал Черчесов.

На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Стоит отметить, что российская национальная команда больше не смогла добиться успехов после его ухода.

Станислав Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

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