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Экс-тренер «Спартака» оценил шансы сборной России в игре против Камеруна

Тренер Гладилин назвал сборную Камеруна командой мирового класса

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Владимир Федоренко/РИА \«Новости\»

Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Валерий Гладилин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что товарищеский матч против национальной команды Камеруна, который состоится в октябре в Москве, будет иметь для подопечных Валерия Карпина важное значение.

По его словам, тренерский штаб перед этим матчем откажется от экспериментов и будет рассчитывать на сильнейших футболистов.

«Подготовка будет проходить как обычно: это товарищеский матч, будут приглашены Карпиным все те игроки, которые сейчас входят в обойму основной команды. Думаю, экспериментов особых не будет — те, кто себя проявил, и на кого тренер рассчитывает, те и будут играть с Камеруном. Камерун — это очень приличная команда, сборная мирового уровня, так что с ней нужно играть самым сильным и оптимальным составом, чтобы достойно выступить, как никак — играем дома», — заявил Гладилин.

21 сентября Российский футбольный союз (РФС) анонсировал матч России и Камеруна, поединок запланирован на 12 октября. В своем последнем матче российская команда сыграла вничью с Катаром (1:1).

Ранее президент РФС Александр Дюков оценил шансы сборной России выступить на чемпионате мира — 2026.

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