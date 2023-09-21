Хоккеист Задоров раскритиковал главного тренера ЦСКА Федорова

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) на YouTube раскритиковал бывшего нападающего «Детройт Ред Уингс», а ныне главного тренера московского ЦСКА Сергея Федорова.

«Федоров был выдающимся хоккеистом? Согласен. Как отношусь к тому, что он говорит? Негативно, конечно. Тоже в шоке был. Объяснение одно: когда человек крутится в этой сфере долго, уже некуда деваться. Или меняется мнение. Много наших старых ветеранов, которые непонятно что говорят, непонятно что пишут», — сказал Задоров.

Задоров выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2013 года. С 2021 года защитник играет за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало». В прошлом сезоне россиянин провел 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 14 заброшенными шайбами и восьмью результативными передачами.

Ранее олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал Задорова за слова о себе.