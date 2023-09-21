Глава РФС Дюков отреагировал на совет Карпина футболистам уезжать из РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал слова главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, который призвал отечественных футболистов уезжать в европейские чемпионаты. Его слова передает «Чемпионат».

«Ответ вырван из контекста. Это был футбольный вопрос, а не политический. На футбольный вопрос был дан ответ. Карпин говорил, что футболистам нужно пытаться выходить из зоны комфорта, вылезти из теплой ванны, в которой они находятся. Что касается РФС, то мы заинтересованы, чтобы футболисты оставались, прогрессировали и играли здесь», – сказал Дюков.

В сентябре национальная команда России под руководством Карпина провела учебно-тренировочный сбор, в рамках которого сыграла три контрольных матча: две игры с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и один поединок с Катаром (1:1).

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее комментатор Геннадий Орлов оценил совет Карпина футболистам уезжать из РПЛ.