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Экс-футболист «Динамо» рассказал, почему выбрал сборную Грузии, а не России

Защитник «Торино» Сазонов заявил, что ему тяжело дался отказ от сборной России

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Динамо», а ныне защитник итальянского «Торино» Саба Сазонов рассказал, почему сделал выбор в пользу сборной Грузии, а не России. Его слова передает Toro Goal.

«Моя мать грузинка, отец русский. Выбор был сложным, но я рад, что сыграл на чемпионате Европы среди юношей до 21 года. Быть здесь, в «Торино» – мечта, мне не терпелось сыграть в чемпионате Италии», — сказал Сазонов.

31 августа итальянский «Торино» объявил о подписании защитника Сабы Сазонова. Контракт с ним подписан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сазонов провел за «Динамо» 24 матча, в которых забил один мяч. Грузин является воспитанником петербургского «Зенита».

Летом 2023 года Сазонов в составе сборной Грузии принял участие в молодежном чемпионате Европы. Вместе с национальной командой игрок дошел до стадии четвертьфинала.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин заявил, что иностранные клубы покупают футболистов из российских команд из-за их невысокой стоимости

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Футбол. Чемпионат Италии
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