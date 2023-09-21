Российский хоккеист НХЛ: для меня сборная закрыта, допускаю, что никогда не вернусь на родину

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» Никита Задоров в интервью на YouTube-канале «вДудь» (признан иноагентом на территории России) допустил, что больше никогда не вернется в Россию.

«Я бы сейчас в команде не оказался. Для меня сборная закрыта, все. Особенно после этого интервью. Допускаю ли, что больше никогда не смогу вернуться в Россию? Да. Но, думаю, такого не будет. Думаю, что когда-то точно вернусь. И я хочу вернуться. Не знаю, кем хочу быть после хоккея», — сказал Задоров.

Задоров выступает в НХЛ с 2013 года. С 2021 года защитник играет за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало». В прошлом сезоне россиянин провел 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 14 заброшенными шайбами и восьмью результативными передачами.

Ранее Задоров высказался о политических взглядах Александра Овечкина.