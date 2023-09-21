Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист НХЛ: для меня сборная закрыта, допускаю, что никогда не вернусь на родину

Защитник «Калгари» Задоров из-за политических взглядов больше не сыграет за Россию

close
100%
Global Look Press

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» Никита Задоров в интервью на YouTube-канале «вДудь» (признан иноагентом на территории России) допустил, что больше никогда не вернется в Россию.

«Я бы сейчас в команде не оказался. Для меня сборная закрыта, все. Особенно после этого интервью. Допускаю ли, что больше никогда не смогу вернуться в Россию? Да. Но, думаю, такого не будет. Думаю, что когда-то точно вернусь. И я хочу вернуться. Не знаю, кем хочу быть после хоккея», — сказал Задоров.

Задоров выступает в НХЛ с 2013 года. С 2021 года защитник играет за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало». В прошлом сезоне россиянин провел 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 14 заброшенными шайбами и восьмью результативными передачами.

Ранее Задоров высказался о политических взглядах Александра Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях