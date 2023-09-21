Игрок «Пари НН» обвинил судей в предвзятости в матче против «Спартака»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин считает, что судейство в кубковом матче против «Спартака» повлияло на результат. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Этот судья второй раз подряд судит матчи идеально для нашего соперника. У соперника нет ни одного эпизода для нарекания, у нас, как обычно, таких эпизодов 3-4. Судейство в матче повлияло на результат.

Они отменяют забитый мяч просто потому, что хотели к чему-то придраться. Плюс была пара эпизодов в штрафной, которые нужно было трактовать в нашу пользу. Но судьи трактовали все в пользу одной команды», — сказал Трошечкин.

«Пари НН» и «Спартак» встречались в рамках четвертого тура Кубка России 19 сентября. Победу со счетом 3:0 одержали подопечные Гильермо Абаскаля. Голами отметились Леон Классен, Кристофер Мартинс и Квинси Промес.

После четырех туров «Спартак» с отрывом лидирует в группе. «Пари НН» занимает последнее место в группе, набрав лишь два очка. Нижегородцам осталось провести игры с «Краснодаром» и «Динамо». В прошлом розыгрыше турнира «Пари НН» дошел до четвертьфинала, где уступил «Ростову».

Ранее защитник «Пари НН» обвинил игрока «Спартака» в применении приемов из ММА.