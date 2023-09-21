Месси оскорблял футболиста «ПСЖ» на тренировке клуба

Стало известно, что бывший футболист «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в начале года на тренировке резко высказался в адрес защитника парижан Витиньи, из‑за чего тот даже задумался об уходе из клуба. Об этом сообщает L'Equipe.

В первой половине 2023 года между игроками произошел жесткий стык на тренировке. В результате Месси грубо ответил португальцу: «Ты не только плох, но и делаешь мне больно».

Источник отмечает, что Месси в прошлом сезоне несколько раз ругался с Витиньей, в результате чего тот даже попросил «ПСЖ» отпустить его в другой клуб. В итоге сам Месси летом перешел в «Интер Майами».

Месси перебрался в американский клуб летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

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