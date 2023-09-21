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Быстров о Захаряне: человек, который случайно уехал в Испанию

Экс-футболист Быстров заявил, что Захарян не заслужил места в основе «Сосьедада»

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Daisuke Nakashima/Global Look Press

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров считает, что хавбек Арсен Захарян пока не заслужил места в основном составе испанского «Реала Сосьедад». Об этом он рассказал в эфире «Матч ТВ».

«Чтобы его увидеть хотя бы c выходом на замену, ему много уcилий нужно приложить. Там никто за краcивые глаза, за прошлые заcлуги выпуcкать не будет. Захарян? А кто это? Это человек, который провел один удачный cезон, а потом уехал cлучайно в «Реал Cоcьедад»? Там нужно каждый день доказывать», — заявил Быстров.

20 сентября «Реал Сосьедад» в Сан-Себастьяне сыграл вничью с миланским «Интером» (1:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Захарян остался в запасе и не появился на поле в этой встрече.

Российский полузащитник перешел в испанский клуб из московского «Динамо» в летнее трансферное окно, подписав контракт до конца сезона‑2028/29. 20-летний хавбек успел сыграть за свой новый клуб три неполных матча, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее «Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» в результативном матче Лиги чемпионов.

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