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В Казани взломали и обокрали фан-шоп «Рубина»

В Казани взломали и обокрали фан-шоп футбольного клуба «Рубин»

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ФК «Рубин»

В Казани взломали и обокрали фан-шоп футбольного клуба «Рубин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу казанского клуба.

Инцидент произошел после матча между «Рубином» и петербургским «Зенитом».

«Действительно, в нашем магазине в ночь с воскресенья на понедельник была совершена кража со взломом. Видимо, новая коллекция атрибутики «Рубина» кого-то взбудоражила. На текущий момент личность преступника не установлена, ведутся следственные действия. На работу магазина случившееся не повлияло», — рассказали в клубе.

Встреча между «Рубином» и «Зенитом» завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

В самом дебюте матча счет открыл Вильсон Изидор, который до сентября выступал за московский «Локомотив». Во втором тайме точными ударами отметились Матео Кассьерра и Клаудиньо.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 17 очков. «Рубин» располагается на 13-м месте, имея в активе шесть баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 18 очков.

Ранее журналист Орлов назвал игру «Зенита» удовольствием для гурманов.

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