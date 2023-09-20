Семин объяснил гол вратаря Проведеля в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оценил гол вратаря римского «Лацио» Ивана Проведеля в ворота мадридского «Атлетико» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«У него хорошие физические данные, он очень высокий. Второй момент — ему дали вовремя задание пойти в чужую штрафную. Они рисковали. Все вместе сложилось! Лишний игрок в штрафной, но и передача была великолепной! Он не был под таким контролем до конца эпизода, поэтому и забил», — заявил специалист.

Встреча завершилась вничью — 1:1. На 29-й минуте счет точным ударом открыл футболист «Атлетико» Пабло Барриос. На последних минутах игры в чужую штрафную прибежал Проведель, который точным ударом головой отправил мяч в сетку. Стоит отметить, что вратарь римлян имеет русские корни по материнской линии.

В следующем туре «Лацио» на выезде сыграет с «Селтиком» из Глазго. «Атлетико» на своем поле примет роттердамский «Фейеноорд». Обе встречи пройдут 4 октября, начало в 22.00 по московскому времени.

Ранее экс-футболист «Барселоны» одним словом оценил гол Проведеля.