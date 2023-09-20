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Звездный футболист «Реала» может стать одноклубником Месси

Todofichajes: футболист «Реала» Модрич может перейти в «Интер Майами»

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Global Look Press

Футболист мадридского «Реала» Лука Модрич может зимой перейти в «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси, передает Todofichajes.

Модрич хочет закончить сезон в «Реале», но может передумать, чтобы получать больше игрового времени.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В сезоне-2022/23 он провел 51 матч за мадридский клуб во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Хорватии в €10 млн.

Модрич начал карьеру в загребском «Динамо», с которым стал трехкратным чемпионом Хорватии. С 2008 по 2012 год он выступал за лондонский «Тоттенхэм». Вместе со сборной Хорватии Модрич становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает первое место, набрав 15 очков.

Ранее Модрич прокомментировал продление контракта с «Реалом».

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Футбол. Чемпионат Испании
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