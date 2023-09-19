Футболист «Спартака»: каждый игрок с русским паспортом хочет в Европу

Футболист московского «Спартака» Даниил Денисов рассказал о желании российских игроков проявить себя в одном из европейских чемпионатов. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Думаю, что каждый футболист с русским паспортом, особенно молодой, хочет уехать в Европу. Разговоры о том, что мной интересуется «Лилль»? Об этом не буду говорить», — сказал футболист.

Денисов остался в запасе на матч с «Пари Нижний Новгород» в четвертом туре группового этапа Кубка России. Стартовый свисток в матче прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Денисов провел восемь матчей, отметившись одной результативной передачей. Также на его счету две игры и ассист в Кубке страны.

Ранее Metaratings сообщил, что «Лилль» предложил «Спартаку» €11 млн за Денисова.