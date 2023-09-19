Стало известно, что может помешать карьере сменившего гражданство конькобежца из России

Президент Федерации конькобежного спорта Свердловской области Борис Терентьев считает, что карьере решившего выступать за сборную Польши конькобежца Владимира Семируннего может помешать пропуск международных турниров. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Для меня это стало неприятной неожиданностью. Он лидер нашей сборной, мы возлагали на него большие надежды, но он решил, что международный уровень спортивных мероприятий важнее всего остального в его жизни.

Отсутствие международных стартов два года? Думаю, это серьезное препятствие к продолжению спортивной карьеры на высоком уровне. Карантин — серьезная вещь для него. Считаю, что с его стороны было необдуманное и неразумное решение», — сказал Терентьев.

18 сентября Семирунний заявил, что уведомил Cоюз конькобежцев Роccии о желании cменить cпортивное гражданcтво и предcтавлять другую cтрану.

Весной 2022 года Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований, объяснив такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Семирунний объяснил свое решение сменить сборную.